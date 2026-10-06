Als nächsten Schritt wird das IOC im kommenden März entscheiden, welcher der Bewerber in die zweite Phase des Bewerbungsprozesses einzieht, den sogenannten «Strategischen Dialog». Vergeben werden Olympia und Paralympics 2036 bei einer Generalversammlung Mitte 2029. Davor will sich das IOC im Dezember 2028 auf eine «ausgewählte Zahl» an bevorzugten Gastgebern einigen, die im Rahmen des «zielgerichteten Dialogs» in die Endauswahl einziehen.
Noch bis Ende Oktober könnten weitere Bewerber ihr konkretes Interesse bekunden, danach wird die Kandidatenliste für 2036 endgültig geschlossen. Im November sollen dann alle Interessenten der IOC-Auswahlkommission ihre Pläne präsentieren. (nih/sda/apa/dpa)