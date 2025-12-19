Tschechien hat seinen Nationaltrainer gefunden, der das Land an die Fussball-WM 2026 führen soll. Der 74-jährige Miroslav Koubek unterschrieb einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag, wie der nationale Verband mitteilte. Der frühere Torhüter war bis Ende September bei Viktoria Pilsen tätig.
Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fussballzwerg Färöer im Oktober entlassen wurde. Im März nimmt Tschechien an den europäischen Playoffs zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil. Für das Ticket benötigt das Team einen Heimsieg gegen Irland sowie danach einen weiteren gegen den Gewinner der Partie zwischen Dänemark und Nordmazedonien. (riz/sda)
