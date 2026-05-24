Nicht einer der favorisierten Sprinter, sondern ein Ausreisser gewinnt die. Der Norwegerfeiert in Mailand den Überraschungserfolg.Die 157 flachen Kilometer zwischen Voghera und Mailand hätten eigentlich ein gefundenes Fressen für die Spezialisten des Massensprints werden sollen. Doch für einmal hatten die Ausreisser das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Dversnes setzte sich gemeinsam mit Miro Maestri, Martin Marcellusi und Mattia Bais schon kurz nach dem Start ab. Damit fuhren sie. Im Schlusssprint schlug der Norweger die drei Italiener recht deutlich.Imänderte sich nichts.an der Spitze. Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie. (nih/sda)