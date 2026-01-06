Algerien steht am Afrika-Cup in den Viertelfinals. Die Nordafrikaner mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie bezwingen im Achtelfinal DR Kongo 1:0.
Das entscheidende Tor erzielte Adil Boulbina kurz vor dem Ende der Verlängerung. Als vieles bereits auf ein Penaltyschiessen hindeutete, schlenzte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer des katarischen Klubs Al-Duhail den Ball ins weite Eck. Bei DR Kongo kam in der zweiten Verlängerung der frühere Schweizer Junioren-Internationale Charles Pickel ins Spiel.
Im Viertelfinal trifft Algerien auf Nigeria, das bei der letzten Austragung 2024 erst im Final Gastgeber Elfenbeinküste unterlegen war. Der Titelverteidiger bestreitet sein Achtelfinalspiel am Dienstagabend gegen Burkina Faso. (hkl/sda)
