Nicht einer der favorisierten Sprinter, sondern ein Ausreisser gewinnt die 15. Etappe des Giro d'Italia. Der Norweger Fredrik Dversnes feiert in Mailand den Überraschungserfolg.
Die 157 flachen Kilometer zwischen Voghera und Mailand hätten eigentlich ein gefundenes Fressen für die Spezialisten des Massensprints werden sollen. Doch für einmal hatten die Ausreisser das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Dversnes setzte sich gemeinsam mit Miro Maestri, Martin Marcellusi und Mattia Bais schon kurz nach dem Start ab. Damit fuhren sie über 150 Kilometer zusammen an der Spitze. Im Schlusssprint schlug der Norweger die drei Italiener recht deutlich.
Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze. Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie. (nih/sda)
Die 157 flachen Kilometer zwischen Voghera und Mailand hätten eigentlich ein gefundenes Fressen für die Spezialisten des Massensprints werden sollen. Doch für einmal hatten die Ausreisser das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Dversnes setzte sich gemeinsam mit Miro Maestri, Martin Marcellusi und Mattia Bais schon kurz nach dem Start ab. Damit fuhren sie über 150 Kilometer zusammen an der Spitze. Im Schlusssprint schlug der Norweger die drei Italiener recht deutlich.
Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze. Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie. (nih/sda)