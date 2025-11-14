Der Karibikstaat Curaçao mit FCZ-Abwehrspieler Livano Comenencia ist seinem historischen Debüt bei einer Fussball-WM einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Mit einem 7:0-Sieg gegen Bermuda übernahm die Inselnation in der CONCACAF-Qualifikation die Führung in Gruppe B. Curaçao vom früheren niederländischen Nationaltrainer Dick Advocaat könnte das kleinste Land werden, das jemals an einer WM-Endrunde teilgenommen hat.
Am Dienstag geht es in das entscheidende Duell gegen Verfolger Jamaika. Die vom früheren englischen Nationaltrainer Steve McClaren betreute Mannschaft kam gegen Trinidad und Tobago nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun in der Tabelle hinter Curaçao. Jamaika hofft auf eine zweite WM-Teilnahme seit dem historischen Erfolg im Jahr 1998. (ram/sda/dpa)
CURAÇAO’S DREAM LIVES ON 🇨🇼— Men in Blazers (@MenInBlazers) November 14, 2025
A nation with a population of just 150,000, roughly the same as Savannah, GA, now leads Bermuda 3-0 and are atop their group.
A match against Jamaica on Tuesday determines who qualifies and who heads to a World Cup playoff.pic.twitter.com/niZeIKh6YC