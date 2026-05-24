Dank starkem Ehlers: Hurricanes gleichen aus +++ Usyk mit viel Mühe gegen Niederländer

Der ukrainische Box-Starverteidigt vor den Pyramiden von Gizeh seinendurch einen Zittersieg gegen das Kickbox-IdolDer ungeschlagene 39-Jährige und Dreifach-WM-Titelträger besiegte den Niederländer in Ägypten in dem ungewöhnlichen Crossover-Duell durchnach elf von zwölf Runden.Verhoeven machte Usyk das Leben überraschend schwer, der Ukrainer wirkte nur selten wie der erwartetet klare Favorit. «Ich fand, es war ein frühes Ende, aber am Ende ist das nicht mein Entscheid», sagte Verhoeven, der zuvor nur einen Profi-Kampf absolviert hatte – 2014 gegen einen No-Name-Gegner. Als Kickboxer war der 37-Jährige lange der Beste im Schwergewicht. Zehn Jahre lang blieb er ungeschlagen.Usyk, der Grössen wiebesiegt hat und dessen WBA- und IBF-Gürtel nicht auf dem Spiel standen, agierte bei seiner freiwilligen Titelverteidigung überraschend schwach. Im Laufe des Duells bekam er zunehmend Probleme, dennoch verpasste Usyk seinem Kontrahenten einen Uppercut-Treffer mit Wirkung. Daraufhin stoppte der Ringrichter überraschend den Kampf. (sda/dpa/con)