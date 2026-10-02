🌎 2026 World Rally Championship



Car 99



🇸🇪 Oliver Solberg 🇬🇧 Elliott Edmondson



The moment that changed everything.



🏆 Elfyn Evans and co-driver Scott Martin are your new 2026 WRC Champions 🍾🍾



Well done to @ElfynEvans and @scottmartinat and thinking about @OliverSolberg01 and @EAERallying



What a crazy end to the season.



🎥 WRC 👏🏻👏🏻



#cars #wales #motorsport #toyota — WRCPAST (@WRCPAST) October 4, 2026

Der Britewird im Alter von 37 Jahren. Mit einem komfortablen Vorsprung ins Saisonfinale in Sardinien gegangen, musste der Toyota-Fahrer allerdings noch gewaltig zittern. Sein schwedischer Teamkollegelag vor der 17. und letzten Wertungsprüfung nur noch einen Punkt hinter Evans, beging dort jedoch. Dadurchund konnte den Weltmeistertitel feiern. Solberg musste sich mit dem Gesamtsieg bei der Rally Italia Sardegna begnügen.Evans tritt die Nachfolge von Sébastien Ogier an und krönt damit seine Karriere, in deren Verlauf er lange als grosses Talent galt, den ganz grossen Erfolg aber häufig durch Pech oder eigene Fehler in entscheidenden Momenten verpasste. Er ist der erste britische Rallye-Weltmeister seit dem Titelgewinn von Richard Burns in der Saison 2001. (nih/sda)