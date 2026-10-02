Evans tritt die Nachfolge von Sébastien Ogier an und krönt damit seine Karriere, in deren Verlauf er lange als grosses Talent galt, den ganz grossen Erfolg aber häufig durch Pech oder eigene Fehler in entscheidenden Momenten verpasste. Er ist der erste britische Rallye-Weltmeister seit dem Titelgewinn von Richard Burns in der Saison 2001. (nih/sda)
🌎 2026 World Rally Championship— WRCPAST (@WRCPAST) October 4, 2026
Car 99
🇸🇪 Oliver Solberg 🇬🇧 Elliott Edmondson
The moment that changed everything.
🏆 Elfyn Evans and co-driver Scott Martin are your new 2026 WRC Champions 🍾🍾
Well done to @ElfynEvans and @scottmartinat and thinking about @OliverSolberg01 and @EAERallying
What a crazy end to the season.
🎥 WRC 👏🏻👏🏻
#cars #wales #motorsport #toyota