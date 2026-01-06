Manchester City muss längere Zeit ohne Josko Gvardiol auskommen. Der kroatische Nationalverteidiger brach sich am Sonntag im Heimspiel der Premier League gegen Chelsea das rechte Schienbein und muss sich einer Operation unterziehen. Das gab der Verein bekannt. (riz/sda/afp)
Sport-News
Gvardiol muss nach Schienbeinbruch operiert werden +++ Ägypten mit Mühe im Viertelfinal
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schienbeinbruch bei Gvardiol
Ägypten mit Mühe im Viertelfinal – Nigeria souverän
Ägypten steht am Afrika-Cup in Marokko im Viertelfinal. Allerdings bekundeten die Nordafrikaner beim 3:1 gegen Benin einige Mühe, setzten sich in Agadir erst in der Verlängerung durch. Nach 90 Minuten lautete das Resultat 1:1.
Die Tore der Ägypter in der Verlängerung erzielten Yasser Ibrahim (97.) und Starspieler Mohamed Salah (124.). Letzterer traf zum dritten Mal an diesem Turnier. Gegner im Viertelfinal ist der Sieger der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso.
Nigeria bekundete im Achtelfinal gegen Mosambik keine Mühe und siegte 4:0. Nach 25 Minuten führte der Favorit dank Toren von Ademola Lookman (20.) und Victor Osimhen bereits 2:0. Letzterer erzielte in der 47. Minute auch das 3:0, das ebenso wie das 4:0 von Akor Adams (75.) von Lookman vorbereitet wurde. Nigeria trifft nun auf Algerien oder DR Kongo. (hkl/sda)
Alle vier Schweizer überstehen Qualifikation
Beim abschliessenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen werden sämtliche vier Schweizer dabei sein. Bester der Qualifikation war Sandro Hauswirth, der mit einem Sprung auf 130 m den 17. Platz belegte. Direkt dahinter folgte Gregor Deschwanden, der auf 128,5 m kam. Auch Killian Peier (33.) und Felix Trunz (45.) erreichten die Top 50.
Die Topweite in der Qualifikation erzielte mit 140 m der slowenische Saisondominator Domen Prevc, dem der Sieg in der Tournee kaum noch zu nehmen ist. Er führt die Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 41,4 Punkten auf den Österreicher Jan Hörl an. (hkl/sda)
Schweiz im Viertelfinal gegen Griechenland
Der Schweizer Gegner im Viertelfinal am United Cup ist Griechenland. Nach dem Sieg gegen Japan bezwangen Maria Sakkari (WTA 51) und Stefanos Tsitsipas (ATP 34), beide einst die Nummer 3 der Welt, auch Grossbritannien.
Die mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartete Belinda Bencic (WTA 11) liegt im Head-to-Head gegen Sakkari mit 1:2 hinten, allerdings musste sie im letzten Duell wegen einer Armverletzung aufgeben. Stan Wawrinka und Tsitsipas trafen bisher erst einmal aufeinander – im Juni 2019 am French Open, als der Romand in fünf Sätzen siegte. (ram/sda)
Sörensen fällt mehrere Wochen aus
Fribourg-Gottéron muss mindestens bis zur Olympia-Pause am 1. Februar auf seinen Topskorer Marcus Sörensen verzichten. Der schwedische Stürmer verletzte sich am Samstag in Lugano. Nähere Angaben machte der Klub nicht.
Sörensen kommt mit acht Toren und 24 Assists auf genau einen Punkt pro Spiel. Um den Ausfall zu kompensieren, sondiert Fribourg den ausländischen Markt. (ram/sda)
Gewichtiger Ausfall beim SCB
Der SC Bern muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf den Schweden Emil Bemström verzichten, wie der Verein mitteilt. Diese Ausfalldauer ergaben medizinische Abklärungen, nachdem der 26-jährige Stürmer am 22. Dezember in Lausanne eine Oberkörperverletzung erlitten hatte.
Bemström ist mit zehn Toren und acht Assists der drittbeste Skorer des SCB in der laufenden Meisterschaft. In den vier Partien vor dem Spiel in Lausanne gelangen ihm fünf Treffer sowie drei Assists. (nih/sda)
Ex-Sauber-Pilot Zhou wechselt von Ferrari zu Cadillac
Formel-1-Einsteiger Cadillac hat den Chinesen Zhou Guanyu als Ersatzfahrer engagiert. Der 26-Jährige kommt von Ferrari und ergänzt das Team um die beiden Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und Sergio Perez aus Mexiko. Zhou hat von 2022 bis 2024 für das Schweizer Sauber-Team 68 Rennen in der Motorsport-Königsklasse absolviert. Cadillac gehört zum US-Automobilkonzern General Motors und nimmt bei der im März in Australien beginnenden neuen Saison als elftes Team an der Formel-1-WM teil. (nih/sda/apa)
