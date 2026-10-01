Ein Trikot von Michael Jordan ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Das Shirt aus dem dritten Spiel der NBA-Finalserie 1998 brachte 12,26 Millionen Dollar ein. Dem Sender ESPN zufolge wurde für ein Trikot aus der besten Basketball-Liga der Welt nie zuvor mehr Geld ausgegeben.
Der vorherige Bestwert eines verkauften NBA-Trikots lag demnach bei 10,1 Millionen Dollar aus dem Jahr 2022. Dabei handelte es sich um das Dress von Jordan aus dem ersten Spiel der Finalserie. Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechsmal NBA-Meister. Im dritten Finalspiel 1998 erzielte Jordan 24 Punkte beim 96:54 gegen die Utah Jazz. (riz/sda/dpa)
Der vorherige Bestwert eines verkauften NBA-Trikots lag demnach bei 10,1 Millionen Dollar aus dem Jahr 2022. Dabei handelte es sich um das Dress von Jordan aus dem ersten Spiel der Finalserie. Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechsmal NBA-Meister. Im dritten Finalspiel 1998 erzielte Jordan 24 Punkte beim 96:54 gegen die Utah Jazz. (riz/sda/dpa)