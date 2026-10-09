Dem türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montella kostet der schwache Start in die Nations League den Job. Der Fussballverband gibt die Trennung vom Italiener am Freitag bekannt. Der Nachfolger von Montella steht noch nicht fest. Als heisser Kandidat gilt der frühere türkische Internationale Arda Turan, der aktuell Schachtar Donezk trainiert. (cpf/sda)
Sport-News
Türkei schmeisst Nati-Trainer Montella +++ Kloten für 5 bis 6 Monate ohne Hausheer
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Vincenzo Montella nicht mehr türkischer Nationaltrainer
EHC Kloten für 5 bis 6 Monate verletzungsbedingt ohne Hausheer
Der EHC Kloten muss fünf bis sechs Monate auf Leandro Hausheer verzichten. Der 23-jährige Verteidiger musste sich diese Woche an der Schulter operieren lassen, teilte der Zürcher Klub mit.
(cpf/sda)
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Marco Pfyl beendet Spitzensportkarriere
Der Kunstturner Marco Pfyl beendet seine Karriere im Spitzensport. Als Grund gibt der 28-jährige Schwyzer körperliche Beschwerden an.
Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)
Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)
Djibril Sow mit Muskelverletzung out
Djibril Sow fehlt Genoa rund zwei Wochen. Der Mittelfeldspieler zog sich während der Länderspielpause mit der Schweiz eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, teilte sein Klub mit.
Auch Teamkollege und Landsmann Ethan Meichtry, der für das U21-Team aufgeboten war, verpasst verletzt mindestens das Serie-A-Spiel am Wochenende gegen Fiorentina. (abu/sda)
Auch Teamkollege und Landsmann Ethan Meichtry, der für das U21-Team aufgeboten war, verpasst verletzt mindestens das Serie-A-Spiel am Wochenende gegen Fiorentina. (abu/sda)
Eishockey: Fribourg-Gottéron schlägt Ajoie deutlich
Fribourg-Gottéron kommt im einzigen Spiel der National League vom Donnerstag zu einem deutlichen Heimsieg gegen Ajoie. Beim 7:2 sorgt der Schweizer Meister im Mitteldrittel für den Unterschied.
Nach einem enttäuschenden Startdrittel ging Fribourg-Gottéron in den ersten acht Minuten des Mittelabschnitts mit 4:0 in Führung. Christoph Bertschy und Anthony Richard trafen für das nach Anzahl der Tore beste Powerplay der Liga. Henrik Borgström und Topskorer Marcus Sörensen sorgten kurz darauf für die Vorentscheidung. Das fünfte Freiburger Tor im Mitteldrittel (zum 5:1) erzielte der erstmals in der National League erfolgreiche Lucas Hedlund. In der Schlussphase gelangen Borgström und Bertschy ihre zweiten Tore zum 7:2-Schlussstand. (leh/sda)
Nach einem enttäuschenden Startdrittel ging Fribourg-Gottéron in den ersten acht Minuten des Mittelabschnitts mit 4:0 in Führung. Christoph Bertschy und Anthony Richard trafen für das nach Anzahl der Tore beste Powerplay der Liga. Henrik Borgström und Topskorer Marcus Sörensen sorgten kurz darauf für die Vorentscheidung. Das fünfte Freiburger Tor im Mitteldrittel (zum 5:1) erzielte der erstmals in der National League erfolgreiche Lucas Hedlund. In der Schlussphase gelangen Borgström und Bertschy ihre zweiten Tore zum 7:2-Schlussstand. (leh/sda)
UEFA-Präsident Ceferin stellt sich zur Wiederwahl
Aleksander Ceferin strebt eine weitere Amtszeit als Präsident der Europäischen Fussball-Union UEFA an und stellt sich im kommenden April zur Wiederwahl.
Der Slowene kündigte seine Bewerbung nach dpa-Informationen bei einem Treffen in Berlin an und scheidet damit auch offiziell als möglicher Gegenkandidat von Gianni Infantino für das Amt des FIFA-Präsidenten aus. Ambitionen, den umstrittenen Chef des Weltverbands herauszufordern, hatte Ceferin zuletzt bereits mehrfach von sich gewiesen.
Die Wahl für vier weitere Jahre findet beim UEFA-Kongress am 22. April im kasachischen Astana statt. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht, ein solcher wäre zum derzeitigen Zeitpunkt auch chancenlos im Kampf gegen den angesehenen Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist. (abu/sda)
Der Slowene kündigte seine Bewerbung nach dpa-Informationen bei einem Treffen in Berlin an und scheidet damit auch offiziell als möglicher Gegenkandidat von Gianni Infantino für das Amt des FIFA-Präsidenten aus. Ambitionen, den umstrittenen Chef des Weltverbands herauszufordern, hatte Ceferin zuletzt bereits mehrfach von sich gewiesen.
Die Wahl für vier weitere Jahre findet beim UEFA-Kongress am 22. April im kasachischen Astana statt. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht, ein solcher wäre zum derzeitigen Zeitpunkt auch chancenlos im Kampf gegen den angesehenen Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist. (abu/sda)
Waldner tritt als Renndirektor zurück
Markus Waldner fungiert nicht mehr länger als FIS-Chef-Renndirektor Ski alpin der Männer. Wie der Internationale Ski- und Snowboard-Verband mitteilt, legt der Südtiroler nach zwölf Jahren sein Amt auf eigenen Wunsch per sofort nieder.
Wie die FIS mitteilt, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Weltcup-Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter. Waldner, der die Übergangsphase unterstützt, soll künftig eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen. (abu/sda)
Wie die FIS mitteilt, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Weltcup-Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter. Waldner, der die Übergangsphase unterstützt, soll künftig eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen. (abu/sda)
HC Sierre beantragt erneut keine Aufstiegslizenz
B-Meister Sierre wird wie erwartet keine Lizenz beantragen, um nächste Saison in der National League spielen zu können. Dass der Klub in dieser Saison auf ein Gesuch verzichtet, stelle keinen Rückschritt oder Stillstand dar, schreiben die Walliser in einer Medienmitteilung. «Vielmehr ermöglicht es uns, die Kräfte auf die konkrete Umsetzung des Projekts zu konzentrieren.» Konkret geht es darum, die Eishalle Graben tauglich für die National League zu machen.
«Unser Ziel bleibt klar: die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um unser Lizenzgesuch im Herbst 2027 einzureichen und uns damit die Möglichkeit zu geben, ab der Saison 2028/29 in die National League aufzusteigen», wird Präsident Alain Bonnet zitiert. (nih/sda)
«Unser Ziel bleibt klar: die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um unser Lizenzgesuch im Herbst 2027 einzureichen und uns damit die Möglichkeit zu geben, ab der Saison 2028/29 in die National League aufzusteigen», wird Präsident Alain Bonnet zitiert. (nih/sda)
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