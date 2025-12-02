Mit Kyshawn George in der Startaufstellung feiern die Washington Wizards den erst dritten Saisonsieg und setzen sich gegen die Milwaukee Bucks knapp mit 129:126 durch. Entscheidend waren die beiden letzten Viertel, in denen sich die Wizards aus einem Rückstand zur Führung kämpften. George steuerte zum Sieg neun Punkte bei, es gelangen ihm fünf Assists und drei Rebounds.
Weniger erfolgreich lief es derweil für Clint Capela. Nur einen Tag, nachdem er mit den Houston Rockets gegen Utah Jazz gewonnen hatte, verloren die Rockets die Revanche in Salt Lake City mit 125:133. Der Romand, der mit neun Minuten etwas weniger lange zum Einsatz kam als noch am Sonntag, erzielte zwei Punkte, zudem gelangen ihm drei Rebounds.
Ebenfalls keinen Sieg einfahren konnten die Los Angeles Clippers, die Miami Heat klar mit 123:140 unterlagen. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser durfte sich im Spiel länger als üblich, während zwölf Minuten, beweisen. Es gelangen ihm sechs Punkte sowie ein Rebound und ein Block. (nih/sda)
Ky for 3️⃣ 🔑 pic.twitter.com/2ol9he1TCz— Washington Wizards (@WashWizards) December 2, 2025
