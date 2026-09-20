muss sich beim Mountainbike-Weltcup in Soldier Hollow imerstmals seit zwei Monaten geschlagen geben. Als Dritte steigt sie aber erneut auf das Podest.Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerinzum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch.Derim Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen beiDie Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf.Die Schweizer Männer verpassen beim Cross-Country-Rennen in Soldier Hollow die Top 10 knapp. Luca Schätti fährt trotz eines Sturzes auf Platz 11 und klassiert sich unmittelbar vor Fabio Püntener. (sda/riz)