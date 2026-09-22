Lionel Messi hat über seine Social-Media-Kanäle das Trikot veröffentlicht, welches er beim Abschiedsspiel der argentinischen Nationalmannschaft tragen wird. Das Spiel findet am 6. Oktober im Monumental-Stadion gegen Benin statt.
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Messi enthüllt Abschiedstrikot +++ Längere Pause für Ramon Untersander
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Messi enthüllt ein spezielles Trikot für seinen Abschied aus der Nationalmannschaft
Längere Pause für Ramon Untersander
Ramon Untersander fehlt Genève-Servette während längerer Zeit. Der Verteidiger muss gemäss Mitteilung auf der Homepage des Vereins wegen einer Verletzung am Unterkörper sechs bis acht Wochen pausieren.
Der 35-jährige Untersander erlitt die Verletzung am vergangenen Dienstag bei der 3:6-Niederlage im Meisterschaftsspiel in Lugano. (hkl/sda)
Der 35-jährige Untersander erlitt die Verletzung am vergangenen Dienstag bei der 3:6-Niederlage im Meisterschaftsspiel in Lugano. (hkl/sda)
Früherer Beginn der Partie Lugano – Luzern
Der Beginn der Partie der 10. Runde in der Super League zwischen dem FC Lugano und dem FC Luzern vom Samstag, 10. Oktober, wird von 20.30 Uhr auf 18.00 Uhr vorverlegt. Grund für die Anpassung sind gemäss den Zuständigen der Swiss Football League wie schon bei den Partien von YB in Lugano und dem FCZ in Sion Sicherheitsbedenken aufgrund der fehlenden Rückreisemöglichkeit für die Luzerner Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. (nih/sda)
Koné für drei, Sylla für zwei Spiele gesperrt
Zwei Spieler von Super-League-Vereinen müssen nach Platzverweisen aussetzen. Sékou Koné von Lausanne-Sport wird für drei, Fodé Sylla vom FC Sion für zwei Partien gesperrt.
Der 20-jährige Koné, Mittelfeldspieler aus Mali, muss in der Meisterschaft wegen «eines groben Foulspiels mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» bei der 0:4-Heimniederlage gegen Leader Lugano dreimal zuschauen.
Der gleichaltrige Franzose Sylla, auch er Mittelfeldspieler, wird wegen eines groben Foulspiels beim 1:1 gegen den FC Zürich suspendiert. (nih/sda)
Der 20-jährige Koné, Mittelfeldspieler aus Mali, muss in der Meisterschaft wegen «eines groben Foulspiels mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» bei der 0:4-Heimniederlage gegen Leader Lugano dreimal zuschauen.
Der gleichaltrige Franzose Sylla, auch er Mittelfeldspieler, wird wegen eines groben Foulspiels beim 1:1 gegen den FC Zürich suspendiert. (nih/sda)
13-jährige Chinesin nahe am Weltrekord
Die 13-jährige Chinesin Yu Zidi sorgt in Tokio im Rahmen der Asien-Spiele ein weiteres Mal für Furore. Das Ausnahmetalent verpasst über 200 m Lagen den Weltrekord nur knapp.
Im Stadion, in dem vor fünf Jahren die Schwimm-Wettkämpfe der Olympischen Spiele stattfanden, schlug Yu nach 2:06,10 Minuten an und verpasste den Weltrekord um lediglich vier Zehntelsekunden. Die globale Bestmarke hält seit Juni vergangenen Jahres die dreifache Olympiasiegerin Summer McIntosh aus Kanada.
Am Sonntag hatte Yu bereits Gold über 200 m Delfin gewonnen. (nih/sda)
Im Stadion, in dem vor fünf Jahren die Schwimm-Wettkämpfe der Olympischen Spiele stattfanden, schlug Yu nach 2:06,10 Minuten an und verpasste den Weltrekord um lediglich vier Zehntelsekunden. Die globale Bestmarke hält seit Juni vergangenen Jahres die dreifache Olympiasiegerin Summer McIntosh aus Kanada.
Am Sonntag hatte Yu bereits Gold über 200 m Delfin gewonnen. (nih/sda)
De la Fuente bis 2032 Spaniens Nationaltrainer
Spaniens Fussballverband setzt langfristig auf Weltmeistertrainer Luis de la Fuente. Der 65-Jährige erhält nach dem WM-Triumph einen Vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft 2032. Das Exekutivkomitee des spanischen Fussballverbands RFEF beschloss die Vertragsverlängerung am Montag bei einer Sitzung in Madrid. Damit soll De la Fuente die Nationalmannschaft durch die nächsten drei grossen Turniere führen.
Der Spanier hatte das Nationalteam 2024 zum EM-Titel geführt. Im Sommer folgte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika der nächste grosse Erfolg mit dem Gewinn des WM-Titels. De la Fuentes neuer Vertrag umfasst zunächst die EM 2028 in Grossbritannien und Irland. Danach folgen die Heim-WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko austrägt, sowie die EM 2032 in der Türkei und Italien. (riz/sda)
Der Spanier hatte das Nationalteam 2024 zum EM-Titel geführt. Im Sommer folgte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika der nächste grosse Erfolg mit dem Gewinn des WM-Titels. De la Fuentes neuer Vertrag umfasst zunächst die EM 2028 in Grossbritannien und Irland. Danach folgen die Heim-WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko austrägt, sowie die EM 2032 in der Türkei und Italien. (riz/sda)
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