setzt langfristig auf. Der 65-Jährige erhält nach dem WM-Triumph einen Vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft 2032. Das Exekutivkomitee des spanischen Fussballverbands RFEF beschloss die Vertragsverlängerung am Montag bei einer Sitzung in Madrid. Damit soll De la Fuente die Nationalmannschaft durch die nächsten drei grossen Turniere führen.Der Spanier hatte das Nationalteam 2024 zum EM-Titel geführt. Im Sommer folgte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika der nächste grosse Erfolg mit dem Gewinn des WM-Titels. De la Fuentes neuer Vertrag umfasst zunächst die EM 2028 in Grossbritannien und Irland. Danach folgen die Heim-WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko austrägt, sowie die EM 2032 in der Türkei und Italien. (riz/sda)