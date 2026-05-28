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Sportnews-Ticker: Magnier siegt am Giro, Vingegaard bleibt in Rosa

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Magnier siegt, Vingegaard bleibt in Rosa +++ Das WM-Team ist komplett

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.05.2026, 18:1428.05.2026, 18:14
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Magnier mit drittem Etappensieg, Vingegaard bleibt Leader
Paul Magnier gewinnt die 18. Etappe des Giro d'Italia und triumphiert damit zum dritten Mal. Jonas Vingegaard behält die Maglia Rosa.

Im Sprint setzte sich der Franzose Magnier gegen ein Feld von mehr als fünfzig anderen Fahrern durch. Der Italiener Edoardo Zambanini wurde Zweiter, sein Landsmann und Sprintspezialist Jonathan Milan verpasste als Dritter den angestrebten Etappensieg erneut.

Am Gesamtklassement ändert sich nach der 18. Etappe nichts. Vingegaard, der bei einem kurzen Anstieg circa 10 Kilometer vor dem Ziel die Führung übernahm, sie aber nicht bis zum Schluss verteidigte, führt weiterhin mit 4:03 Minuten Vorsprung auf Felix Gall. (abu/sda)

Enhanced Games mit Rekordprämie in Aussicht
Wenige Tage nach der ersten Auflage haben die Organisatoren der Enhanced Games für deren zweite Austragung 2027 eine Prämie von zehn Millionen Dollar angekündigt.

Die Summe soll es für eine bessere Zeit über 100 Meter als jene 9,58 Sekunden von Usain Bolt geben. Das ist seit 2009 die Weltrekordmarke. Sollte bei den Enhanced Games schneller gelaufen werden, würde das natürlich nicht als Weltrekord anerkannt.

Die Enhanced Games sind umstritten und werden scharf kritisiert. Es werden verbotene Dopingmittel zugelassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in den acht Wochen vor der diesjährigen Veranstaltung Zugang zu Dopingmitteln wie beispielsweise Testosteron, Wachstumshormonen und Epo.

Die einzige Marke unter einem aktuellen Weltrekord am vergangenen Sonntag in Las Vegas markierte Schwimmer Kristian Gkolomeev über 50 m Crawl in 20,81 Sekunden. Für das Unterbieten der Weltrekordzeit um sechs Hundertstel erhielt der Grieche 1,5 Millionen Dollar. Gkolomeev schwamm in einem seit 2010 bei Wettkämpfen verbotenen Ganzkörperanzug. (car/sda/apa)

Das WM-Team ist komplett
Am Donnerstag sind die letzten Spieler ins WM-Vorbereitungscamp des Schweizer Nationalteams eingerückt.

Seit Montag trainiert die Equipe von Trainer Murat Yakin in St. Gallen. Zunächst war das Team noch dezimiert, da die Spieler, die am Pfingstwochenende noch im Einsatz gestanden hatten, später einrücken durften. Diese, unter ihnen Captain Granit Xhaka und weitere Leistungsträger wie Manuel Akanji, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez, sind inzwischen ebenfalls in der Ostschweiz angekommen und standen am Donnerstagvormittag auf dem Trainingsplatz. Der einzige Abwesende war Fabian Rieder, der nach einer am Vortag erlittenen Fussverletzung eine Physiotherapie-Einheit absolvierte. Noah Okafor spulte aufgrund leichter Beschwerden ein individuelles Programm ab. (car/sda)


Jeremy Seewer und Ducati beenden Zusammenarbeit
Jeremy Seewer zieht mitten in der WM-Saison die Notbremse. Der Zürcher Motocross-Fahrer und Ducati gehen nach enttäuschenden Resultaten per sofort getrennte Wege, wie beide Seiten mitteilen.

Damit ist Seewers Projekt mit dem italienischen Hersteller krachend gescheitert. Ducati feierte zwar in der MotoGP grosse Erfolge, blieb im Motocross bislang aber klar hinter den Erwartungen zurück.

In der WM-Wertung liegt der 13-fache GP-Sieger aus Bülach nach sechs von 17 Grands Prix lediglich auf Rang 22.

Wie es für den bald 32-jährigen Seewer nun weitergeht, ist offen. (car/sda)


Carolina Hurricanes stehen vor Finaleinzug
Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. Sie gewinnen gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel. Nachdem in den beiden vorherigen Partien die Entscheidung jeweils erst in der Verlängerung gefallen war, sorgten die Carolina Hurricanes diesmal schon im ersten Drittel für eine Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen innerhalb von nur 2:47 Minuten und legten damit den Grundstein zum deutlichen Auswärtssieg gegen die Montreal Canadiens.

Nun führt Carolina in der Best-of-7-Serie mit 3:1. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen - den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006 mit dem Schweizer Goalie Martin Gerber. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest. (riz/sda)
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