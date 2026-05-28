Paul Magnier gewinnt die 18. Etappe des Giro d'Italia und triumphiert damit zum dritten Mal. Jonas Vingegaard behält die Maglia Rosa.
Im Sprint setzte sich der Franzose Magnier gegen ein Feld von mehr als fünfzig anderen Fahrern durch. Der Italiener Edoardo Zambanini wurde Zweiter, sein Landsmann und Sprintspezialist Jonathan Milan verpasste als Dritter den angestrebten Etappensieg erneut.
Am Gesamtklassement ändert sich nach der 18. Etappe nichts. Vingegaard, der bei einem kurzen Anstieg circa 10 Kilometer vor dem Ziel die Führung übernahm, sie aber nicht bis zum Schluss verteidigte, führt weiterhin mit 4:03 Minuten Vorsprung auf Felix Gall. (abu/sda)
Im Sprint setzte sich der Franzose Magnier gegen ein Feld von mehr als fünfzig anderen Fahrern durch. Der Italiener Edoardo Zambanini wurde Zweiter, sein Landsmann und Sprintspezialist Jonathan Milan verpasste als Dritter den angestrebten Etappensieg erneut.
Am Gesamtklassement ändert sich nach der 18. Etappe nichts. Vingegaard, der bei einem kurzen Anstieg circa 10 Kilometer vor dem Ziel die Führung übernahm, sie aber nicht bis zum Schluss verteidigte, führt weiterhin mit 4:03 Minuten Vorsprung auf Felix Gall. (abu/sda)
🔻A technical and ultra-fast finish, and for the first time since Sofia, a mass-sprint took place!— Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2026
🔻Ricucito l'ultimo attacco il finale regala uno sprint tiratissimo e ad alta tensione!
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/hU2vX2PZAZ