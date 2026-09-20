Die Kenianerinstellte in 1:05:15 Stunden einenauf und holte so an den Strassenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ihren zweiten WM-Titel in diesem Jahr. Ngetich hält nun drei Weltrekorde: zu den zwei Rekorden über 10 km (28:46 Minuten in gemischten Rennen und 29:27 in Frauenrennen) kommt nun die Leistung von Kopenhagen dazu.Die Schweiz war in Kopenhagen durch die 24-jährige Oria Liaci vom CABV Martigny vertreten. Liaci verlor genau fünf Minuten auf die Siegerin, lief in 1:10:15 Stunden aber eine persönliche Bestleistung, was ihr zu Platz 29 unter 107 Teilnehmerinnen verhalf. (abu/sda)