Die Winnipeg Jets befinden sich zu Beginn der neuen NHL-Saison im Hoch und fügen den Colorado Avalanche mit 3:2 die erste Niederlage zu. Der Schweizer Stürmer Nino Niederreiter fehlt erneut überzählig.
Nach der Auftaktniederlage in der Overtime gegen die Boston Bruins landeten die Jets den dritten Sieg in Serie. Alle diese Partien gewannen sie mit 3:2. Die Entscheidung gegen den Halbfinalisten der letzten Playoffs führte das Heimteam eine Minute vor dem Ende herbei. Kyle Connor avancierte mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends und seinem bereits fünften Tor in der laufenden Spielzeit zum Matchwinner. Für Colorado war es nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage in der noch jungen Saison.
Wie schon zuletzt beim Sieg gegen die Pittsburgh Penguins war Nino Niederreiter bei den Jets überzählig. (nih/sda)
Nach der Auftaktniederlage in der Overtime gegen die Boston Bruins landeten die Jets den dritten Sieg in Serie. Alle diese Partien gewannen sie mit 3:2. Die Entscheidung gegen den Halbfinalisten der letzten Playoffs führte das Heimteam eine Minute vor dem Ende herbei. Kyle Connor avancierte mit seinem zweiten persönlichen Treffer des Abends und seinem bereits fünften Tor in der laufenden Spielzeit zum Matchwinner. Für Colorado war es nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage in der noch jungen Saison.
Wie schon zuletzt beim Sieg gegen die Pittsburgh Penguins war Nino Niederreiter bei den Jets überzählig. (nih/sda)
KYLE CONNOR GO-AHEAD GOAL IN THE FINAL MINUTE LETS GOOOOOO WINNIPEG https://t.co/42hsI0ALuX— Winnipeg Jets (@NHLJets) October 8, 2026