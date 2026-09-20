Der Spanier Pedro Acosta gewann – endlich – sein erstes MotoGP-Rennen. Der 22-Jährige setzt sich nach fünf Podestplätzen allein in dieser Saison am Grossen Preis von Österreich in Spielberg durch.
Im 56. MotoGP-Rennen schaffte Acosta endlich den ersten Sieg. KTM feierte in Spielberg den ersten Heimsieg seit fünf Jahren. Jorge Martin, der WM-Leader und Sprintsieger vom Samstag, wurde Zweiter. Marco Bezzecchi komplettierte das Podest. Marc Marquez, der erste Verfolger von Jorge Martin in der WM-Wertung, kam über Platz 5 nicht hinaus und büsst weiter an Terrain ein. (abu/sda)
Im 56. MotoGP-Rennen schaffte Acosta endlich den ersten Sieg. KTM feierte in Spielberg den ersten Heimsieg seit fünf Jahren. Jorge Martin, der WM-Leader und Sprintsieger vom Samstag, wurde Zweiter. Marco Bezzecchi komplettierte das Podest. Marc Marquez, der erste Verfolger von Jorge Martin in der WM-Wertung, kam über Platz 5 nicht hinaus und büsst weiter an Terrain ein. (abu/sda)