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Sportnews-Ticker: Pedro Acosta feiert ersten MotoGP-Sieg

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Acosta feiert ersten MotoGP-Sieg +++ Lausanne-Ouchy bleibt ungeschlagen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
20.09.2026, 16:2920.09.2026, 16:29
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Pedro Acostas erster Sieg
Der Spanier Pedro Acosta gewann – endlich – sein erstes MotoGP-Rennen. Der 22-Jährige setzt sich nach fünf Podestplätzen allein in dieser Saison am Grossen Preis von Österreich in Spielberg durch.

Im 56. MotoGP-Rennen schaffte Acosta endlich den ersten Sieg. KTM feierte in Spielberg den ersten Heimsieg seit fünf Jahren. Jorge Martin, der WM-Leader und Sprintsieger vom Samstag, wurde Zweiter. Marco Bezzecchi komplettierte das Podest. Marc Marquez, der erste Verfolger von Jorge Martin in der WM-Wertung, kam über Platz 5 nicht hinaus und büsst weiter an Terrain ein. (abu/sda)

Lausanne-Ouchy bleibt ungeschlagen
Stade Lausanne-Ouchy steht weiter ungeschlagen an der Spitze der Challenge League. Obwohl der Leader in der zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt spielte, holte er am Sonntag auswärts in Yverdon einen Punkt (0:0).

Der Platzverweis von Théo Bouchlarhem in der 53. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte konnte SLO nicht daran hindern, seine Ungeschlagenheit im letzten Spiel vor der Länderspielpause zu bewahren. Nach neun Spieltagen steht die von Dalibor Stevanovic trainierte Mannschaft bei sechs Siegen und drei Unentschieden. (abu/sda)
Ein Weltrekord und eine persönliche Bestleistung
Die Kenianerin Agnes Ngetich stellte in 1:05:15 Stunden einen Halbmarathon-Weltrekord auf und holte so an den Strassenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ihren zweiten WM-Titel in diesem Jahr. Ngetich hält nun drei Weltrekorde: zu den zwei Rekorden über 10 km (28:46 Minuten in gemischten Rennen und 29:27 in Frauenrennen) kommt nun die Leistung von Kopenhagen dazu.

Die Schweiz war in Kopenhagen durch die 24-jährige Oria Liaci vom CABV Martigny vertreten. Liaci verlor genau fünf Minuten auf die Siegerin, lief in 1:10:15 Stunden aber eine persönliche Bestleistung, was ihr zu Platz 29 unter 107 Teilnehmerinnen verhalf. (abu/sda)
Keller und Frei in den USA auf dem Short-Track-Podest
Die Schweizer Mountainbikerinnen fahren auch bei Weltcup-Premiere in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah auf das Podest. Alessandra Keller wird im Short Track Zweite, Sina Frei Dritte.

Keller und Frei duellierten sich am Samstag im Sprint um den 2. Platz. Frei, als Welt- und Europameisterin sowie Weltcupsiegerin zuletzt in Les Gets die Frau der Stunde, hatte zwar das Nachsehen, konnte sich aber darüber freuen, dass sie ihre Führung in der Disziplinenwertung im zweitletzten Rennen der Saison ausbaute. Jolanda Neff rundete das gute Schweizer Abschneiden mit Rang 9 ab. (abu/sda)
Schweizer Davis-Cup-Team unterliegt in Brasilien
Das Schweizer Davis-Cup-Team muss seine Ambitionen auf die Teilnahme an der Finalrunde 2027 auf schnellstem Weg begraben. Jakub Paul und Dominic Stricker schaffen in Brasilien die Überraschung im Doppel nach den verlorenen Einzeln nicht.

Paul/Stricker unterlagen dem eingespielten brasilianischen Doppel Orlando Luz/Rafael Matos in Rio de Janeiro 6:7 (1:7), 2:6. Nach der dritten Partie des Nationenduells liegen die Schweizer damit mit 0:3 Siegen unaufholbar im Hintertreffen. (abu/sda)


Keine Medaille für Dominic Lobalu an der Strassenlauf-WM
Dominic Lobalu bleibt an den Strassen-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ohne Medaille. Der St. Galler belegt in 13:29 über 5000 m den 18. Platz. Jonas Raes, der zweite Schweizer im Feld, wird 22.

Lobalu, der Mitte August an der EM in Birmingham über 10'000 m Silber gewonnen hatte, fehlten in der dänischen Hauptstadt auf das Podest 29 Sekunden. Gold und Bronze gingen an Dawit Seare und Saymon Amanuel aus Eritrea. Dazwischen klassierte sich der Norweger Jakob Ingebrigtsen. (abu/sda)

Jorge Martin gewinnt und übernimmt WM-Führung
Jorge Martin übernimmt nach dem Sieg beim Sprintrennen vom GP Österreich wieder die WM-Führung. Der Spanier setzte sich in Spielberg nach einer eindrücklichen Aufholjagd vor Landsmann Marc Marquez und dem Italiener Marco Bezzecchi durch.

Martin profitierte bei seinem Sieg auch von einem Fehler von Pedro Acosta, der vier Runden vor Schluss mit über zwei Sekunden führte, als er in der Schikane stürzte. Durch den Erfolg hat der Aprilia-Fahrer und Weltmeister von 2024 in der WM-Wertung wieder drei Punkte Vorsprung auf Marc Marquez. (abu/sda)

IBU wählt neuen Präsidenten – Russen bleiben suspendiert
Der Biathlon-Weltverband IBU hat einen neuen Präsidenten. Der 46-jährige Slowene Tim Farcnik wurde beim Kongress in Berchtesgaden ohne Gegenkandidaten zum Nachfolger von Olle Dahlin gewählt. Der Schwede war seit 2018 im Amt und schied nun turnusgemäss aus.

Weiter wurde bekannt, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auch im kommenden Winter suspendiert und von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben. Die vom IBU-Vorstand eingesetzte Monitoring-Gruppe habe keine wesentlichen Veränderungen feststellen können, die eine Änderung des seit 2022 geltenden Status rechtfertigen würden. (abu/sda/dpa)

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