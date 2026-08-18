Der Slowene Primoz Roglic wird am Samstag in Monaco an den Start der Vuelta gehen. Dies gab sein Team Red Bull-Bora-hansgrohe am Dienstag bekannt, weniger als ein Monat nachdem der 36-Jährige beim Training von einem Auto angefahren wurde. Da der Belgier Remco Evenepoel, Zweiter der Tour de France, nicht dabei ist, wird Roglic sogar als Teamcaptain fungieren.
Grosser Favorit der diesjährigen Austragung ist Tadej Pogacar, der Landsmann von Roglic. (abu/sda)
Grosser Favorit der diesjährigen Austragung ist Tadej Pogacar, der Landsmann von Roglic. (abu/sda)