Zwei Schweizer Duos sind an der Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki eine Runde weiter. Nina Brunner/Tanja Hüberli und Adrian Heidrich/Yves Haussener qualifizieren sich für die Viertelfinals. Brunner/Hüberli stellten den Vorstoss unter die letzten acht mit einem 21:15, 21:19 gegen Jewa Serdjuk und Daria Romanjuk aus der Ukraine sicher. Nächste Gegnerinnen der zweifachen Europameisterinnen sind die letztjährigen EM-Zweiten Clémence Vieira/Aline Chamereau aus Frankreich. Endstation bedeuteten die Achtelfinals für Joana Mäder und Leona Kernen.
Auf Männer-Seite gab es gleich zweimal den Vergleich zwischen einem Schweizer und einem österreichischen Duo. Beide Seiten gewannen je einmal. Heidrich und Haussener schlugen Timo Hammarberg und Tim Berger 21:13, 22:20. Die nächsten Kontrahenten des Zürchers und des Baslers stehen noch nicht fest. Zu Ende ist das Turnier für Julian Friedli und Jonathan Jordan. Der Aargauer und der Basler unterlagen Philipp Waller/Moritz Pristauz 20:22, 13:21. (riz/sda)
Auf Männer-Seite gab es gleich zweimal den Vergleich zwischen einem Schweizer und einem österreichischen Duo. Beide Seiten gewannen je einmal. Heidrich und Haussener schlugen Timo Hammarberg und Tim Berger 21:13, 22:20. Die nächsten Kontrahenten des Zürchers und des Baslers stehen noch nicht fest. Zu Ende ist das Turnier für Julian Friedli und Jonathan Jordan. Der Aargauer und der Basler unterlagen Philipp Waller/Moritz Pristauz 20:22, 13:21. (riz/sda)