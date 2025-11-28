Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller haben am Samstagnachmittag die Chance, als erste Schweizer Männer-Equipe seit zwölf Jahren Europameister zu werden. An der EM in Lohja im Süden Finnlands treten sie um 14.00 Uhr im Final gegen die Schweden um Skip Niklas Edin an.
Damit trifft das Schweizer Quartett mit Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-Van Berkel beim Höhepunkt auf jenen Gegner, gegen den sie mit einem 8:4-Sieg vor einer Woche das Turnier eröffnet hat.
