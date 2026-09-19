Die Schweizer Mountainbikerinnen fahren auch bei Weltcup-Premiere in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah auf das Podest. Alessandra Keller wird im Short Track Zweite, Sina Frei Dritte.
Keller und Frei duellierten sich am Samstag im Sprint um den 2. Platz. Frei, als Welt- und Europameisterin sowie Weltcupsiegerin zuletzt in Les Gets die Frau der Stunde, hatte zwar das Nachsehen, konnte sich aber darüber freuen, dass sie ihre Führung in der Disziplinenwertung im zweitletzten Rennen der Saison ausbaute. Jolanda Neff rundete das gute Schweizer Abschneiden mit Rang 9 ab. (abu/sda)
Keller und Frei duellierten sich am Samstag im Sprint um den 2. Platz. Frei, als Welt- und Europameisterin sowie Weltcupsiegerin zuletzt in Les Gets die Frau der Stunde, hatte zwar das Nachsehen, konnte sich aber darüber freuen, dass sie ihre Führung in der Disziplinenwertung im zweitletzten Rennen der Saison ausbaute. Jolanda Neff rundete das gute Schweizer Abschneiden mit Rang 9 ab. (abu/sda)