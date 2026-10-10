Starker Auftritt der Schweizer Springreiter beim Fünfsterne-CSI in Oslo: Im Grand-Prix klassieren sich gleich drei in den Top 5.
Im Stechen muss sich Steve Guerdat auf Hadji de Bliniere einzig dem Schweden Henrik von Eckermann geschlagen geben. Der Weltmeister von 2022 und Team-Olympiasieger von 2021 ist 57 Hundertstel schneller als Guerdat und 88 Hundertstel vor Martin Fuchs auf Lorde. Auch Janika Sprunger erreicht mit Aganix's Rose of Light das Stechen und wird Fünfte. (riz/sda)
Im Stechen muss sich Steve Guerdat auf Hadji de Bliniere einzig dem Schweden Henrik von Eckermann geschlagen geben. Der Weltmeister von 2022 und Team-Olympiasieger von 2021 ist 57 Hundertstel schneller als Guerdat und 88 Hundertstel vor Martin Fuchs auf Lorde. Auch Janika Sprunger erreicht mit Aganix's Rose of Light das Stechen und wird Fünfte. (riz/sda)