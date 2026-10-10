sieht dieseinergegen dievon der Tribüne aus. Der Schweizer Stürmer fehlt zum dritten Mal in Folge überzählig. Nachdem er in den ersten beiden Spielen der neuen Saison jeweils in der vierten Linie zum Einsatz gekommen war, stand Niederreiter zuletzt bereits bei den Siegen über Pittsburgh und Colorado nicht im Kader der Jets.Das einzige Tor für das unterlegene Heimteam erzielte Kyle Connor Mitte des letzten Drittels. Der bereits sechste Treffer des 29-jährigen Amerikaners zum 1:3 war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen. Inwiefern die deutliche Niederlage dem 34-jährigen Niederreiter persönlich in die Karten spielt, wird sich zeigen. Die nächste Partie bestreitet Winnipeg, das zuletzt drei Siege aneinandergereiht hatte, in der Nacht auf Mittwoch gegen die Minnesota Wild. (riz/sda)