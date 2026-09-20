muss sich beim Mountainbike-Weltcup in Soldier Hollow imerstmals seit zwei Monaten geschlagen geben. Als Dritte steigt sie aber erneut auf das Podest.Sina Freis eindrückliche Siegserie mitist im US-Bundesstaat Utah gerissen, doch die 29-jährige Zürcherin fuhr im achten Weltcuprennen der Saison zum fünften Mal aufs Podest und wahrte damit ihre (kleine) Chance auf den Gesamtsieg.Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerinzum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch. Die Kalifornierinfeierte als Zweite den ersten Podestplatz ihrer Karriere.Frei sicherte sich 48 Sekunden hinter Berta im Sprint den 3. Platz,wurde starke Fünfte. Auf den Rängen 16 und 17 klassierten sichDerim Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen beiDie Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf. (sda/con)