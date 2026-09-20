Sina Frei muss sich beim Mountainbike-Weltcup in Soldier Hollow im Cross-Country erstmals seit zwei Monaten geschlagen geben. Als Dritte steigt sie aber erneut auf das Podest.
Sina Freis eindrückliche Siegserie mit EM-Titel, Weltcupsieg in Les Gets und WM-Gold ist im US-Bundesstaat Utah gerissen, doch die 29-jährige Zürcherin fuhr im achten Weltcuprennen der Saison zum fünften Mal aufs Podest und wahrte damit ihre (kleine) Chance auf den Gesamtsieg.
Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerin Martina Berta zum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch. Die Kalifornierin Gwendalyn Gibson feierte als Zweite den ersten Podestplatz ihrer Karriere.
Frei sicherte sich 48 Sekunden hinter Berta im Sprint den 3. Platz, Alessandra Keller wurde starke Fünfte. Auf den Rängen 16 und 17 klassierten sich Ronja Blöchlinger und Jolanda Neff.
Der Kampf um den Gesamtsieg im Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen bei Jenny Rissveds. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf. (sda/con)
Sina Freis eindrückliche Siegserie mit EM-Titel, Weltcupsieg in Les Gets und WM-Gold ist im US-Bundesstaat Utah gerissen, doch die 29-jährige Zürcherin fuhr im achten Weltcuprennen der Saison zum fünften Mal aufs Podest und wahrte damit ihre (kleine) Chance auf den Gesamtsieg.
Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerin Martina Berta zum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch. Die Kalifornierin Gwendalyn Gibson feierte als Zweite den ersten Podestplatz ihrer Karriere.
Frei sicherte sich 48 Sekunden hinter Berta im Sprint den 3. Platz, Alessandra Keller wurde starke Fünfte. Auf den Rängen 16 und 17 klassierten sich Ronja Blöchlinger und Jolanda Neff.
Der Kampf um den Gesamtsieg im Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen bei Jenny Rissveds. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf. (sda/con)