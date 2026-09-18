Die Schweiz liegt im Davis Cup gegen Brasilien der Papierform entsprechend 0:1 im Rückstand. Dominic Stricker verpasst den Exploit gegen João Fonseca knapp
Dominic Stricker, die Nummer 262 der Welt, zwang den Top-30-Spieler João Fonseca in einen dritten Satz, schaffte es aber mit zunehmender Dauer der Partie nicht mehr, die wichtigen Punkte zu gewinnen. Am Ende entschied der Brasilianer das Spiel in knapp zwei Stunden 4:6, 6:3, 6:2 für sich und brachte sein Team 1:0 in Führung. (riz/sda)
Dominic Stricker, die Nummer 262 der Welt, zwang den Top-30-Spieler João Fonseca in einen dritten Satz, schaffte es aber mit zunehmender Dauer der Partie nicht mehr, die wichtigen Punkte zu gewinnen. Am Ende entschied der Brasilianer das Spiel in knapp zwei Stunden 4:6, 6:3, 6:2 für sich und brachte sein Team 1:0 in Führung. (riz/sda)