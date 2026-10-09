Der Kunstturner Marco Pfyl beendet seine Karriere im Spitzensport. Als Grund gibt der 28-jährige Schwyzer körperliche Beschwerden an.
Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)
Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)