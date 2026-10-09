Max Verstappen doppelt nach seinem Sieg im Grand Prix von Bahrain nach und gewinnt den Sprint in Singapur.
In einem wegen Regens um mehr als eine halbe Stunde verzögert in Angriff genommenen Rennen verweist der niederländische Red-Bull-Pilot die beiden Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf die weiteren Podestplätze. Audi-Fahrer Nico Hülkenberg holt als Siebter zwei Punkte. (sda/vro)
In einem wegen Regens um mehr als eine halbe Stunde verzögert in Angriff genommenen Rennen verweist der niederländische Red-Bull-Pilot die beiden Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf die weiteren Podestplätze. Audi-Fahrer Nico Hülkenberg holt als Siebter zwei Punkte. (sda/vro)