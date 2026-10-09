Der Sieg im Sprintrennen desgeht an. Der siebenfache Weltmeister übernimmt damit dievon seinem spanischen Landsmann Jorge Martin.Marquez setzte sich auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok vor dem Japaner Ai Ogura auf Aprilia und seinem Ducati-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus Italien durch. Im 4. Rang landete Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch sichtlich Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stiessen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.Mit seinem bereits achten Sprint-Sieg der Saison hat Marc Marquez die Führung in der WM-Wertung an sich gerissen. Vor dem GP am Sonntag weist der 33-Jährige vier Punkte Vorsprung auf Martin aus. (sda/vro)