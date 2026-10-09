Nach seinem Sieg im Sprint am Samstagmittag sichert sich Max Verstappen für den GP von Singapur am Sonntag die Pole-Position. Der Red-Bull-Pilot setzt sich im Qualifying um 0,054 Sekunden gegen Charles Leclerc durch. Für den Niederländer ist es die 50. Pole-Position der Karriere.
In der 2. Reihe, hinter Verstappen und Leclerc, startet Lewis Hamilton, der das Qualifying als Dritter beendete. WM-Leader Kimi Antonelli, der aktuell noch 89 Punkte Vorsprung auf George Russell hat, startet von Position vier.
Im Audi schied Nico Hülkenberg, der im Sprint am Samstagmittag als Siebter zwei Punkte holte, als Elfter im Q2 aus. Gabriel Bortoleto wird vier Plätze hinter dem Deutschen starten. Den Sprint hatte er in der achten Runde noch aufgeben müssen, nachdem Alexander Albon ihm ins Heck gefahren war. (riz/sda)
In der 2. Reihe, hinter Verstappen und Leclerc, startet Lewis Hamilton, der das Qualifying als Dritter beendete. WM-Leader Kimi Antonelli, der aktuell noch 89 Punkte Vorsprung auf George Russell hat, startet von Position vier.
Im Audi schied Nico Hülkenberg, der im Sprint am Samstagmittag als Siebter zwei Punkte holte, als Elfter im Q2 aus. Gabriel Bortoleto wird vier Plätze hinter dem Deutschen starten. Den Sprint hatte er in der achten Runde noch aufgeben müssen, nachdem Alexander Albon ihm ins Heck gefahren war. (riz/sda)