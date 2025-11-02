Derfeiert in der 12. Runde seinen elften Sieg. Das Team von Trainer Brunello Iacopetta gewinnt gegen2:1.Es war ein fulminanter Start auf dem Brügglifeld:brachte das Heimteam in der 10. Minute in Führung, scheiterte aber fünf Minuten später vom Penaltypunkt. Beim Foul hatte Rapperswilsdie Rote Karte gesehen, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen in der 19. Minute zum Ausgleich.Kurz nach der Pause war es Innenverteidiger, der die Aarauer wieder in Führung brachte. Der 25-Jährige, der bereits im Spiel davor getroffen hatte, wurde so zum Matchwinner. Der Leader liegt weiter mit dem komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf Vaduz an der Spitze der Tabelle. (abu/sda)