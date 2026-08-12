Der niederländische Verband setzt bei der Neubesetzung des Trainerpostens auf Expertise aus dem Ausland. Der Spanier Xavi Hernandez wird neuer Nationalcoach Nach Verbandsangaben unterschrieb der 46-Jährige Hernandez einen Vertrag bis zur WM 2030. Der frühere Profi tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an, der nach dem WM-Aus gegen Marokko zurückgetreten war.
Xavi hatte als Trainer von 2021 bis 2024 beim FC Barcelona gearbeitet, mit den Katalanen wurde er 2023 spanischer Meister. Als Spieler hatte er mit Barça deutlich mehr Erfolge gefeiert, holte unter anderem viermal die Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde der frühere Mittelfeld-Stratege Welt- und Europameister. (riz/sda/dpa)
Xavi hatte als Trainer von 2021 bis 2024 beim FC Barcelona gearbeitet, mit den Katalanen wurde er 2023 spanischer Meister. Als Spieler hatte er mit Barça deutlich mehr Erfolge gefeiert, holte unter anderem viermal die Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde der frühere Mittelfeld-Stratege Welt- und Europameister. (riz/sda/dpa)