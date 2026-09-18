Der portugiesische Zweitligist Torreense gewinnt zum Auftakt der Europa League. Der Sensations-Cupsieger der vergangenen Saison schlägt die Norweger von Lilleström auswärts 2:1. Zum ersten Mal bestritt Torreense, der in der Nähe von Lissabon beheimatete Klub, ein Pflichtspiel gegen ein ausländisches Team. Die beiden Spanier Alejandro Alvaro und Manuel Pozo sorgten mit ihren Toren für die siegreiche Europacup-Premiere.
Zwei Schweizer standen am Donnerstagabend in der zweiten Tranche des 1. Spieltags im Einsatz: Dominik Schmid spielte für Salzburg bei Levski Sofia durch und war in der 39. Minute am 1:0-Siegtreffer des für Bosnien spielenden Solothurners Haris Tabakovic beteiligt. Ulisses Garcia kam beim 1:4 von Olympique Marseille bei Besiktas Istanbul einen knappe Stunde zum Einsatz. Jordan Lotomba sah das 1:3 von Celtic Glasgow daheim gegen Ferencvaros Budapest von der Er
Zwei Schweizer standen am Donnerstagabend in der zweiten Tranche des 1. Spieltags im Einsatz: Dominik Schmid spielte für Salzburg bei Levski Sofia durch und war in der 39. Minute am 1:0-Siegtreffer des für Bosnien spielenden Solothurners Haris Tabakovic beteiligt. Ulisses Garcia kam beim 1:4 von Olympique Marseille bei Besiktas Istanbul einen knappe Stunde zum Einsatz. Jordan Lotomba sah das 1:3 von Celtic Glasgow daheim gegen Ferencvaros Budapest von der Er