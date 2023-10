Lionel Messi gewinnt zum achten Mal den Ballon d'Or. Der 36-jährige Argentinier setzt sich bei der Wahl der aus internationalen Sportjournalisten bestehenden Jury vor Erling Haaland durch. Messi verdiente sich die prestigeträchtige Auszeichnung, die neu für die Leistungen einer Saison und nicht mehr für jene eines Kalenderjahres vergeben wird, mit seinen Vorstellungen an der Weltmeisterschaft in Katar. Dort führte er vor einem knappen Jahr Argentinien als Captain zum dritten Titel, dem ersten seit 1986.



Der Norweger Haaland, Messis einziger ernsthafter Konkurrent, hatte den Champions-League-Titel, die Meisterschaft und den Cupsieg mit Manchester City sowie 58 Tore in ebenso vielen Spielen zu bieten. Kylian Mbappé und Kevin de Bruyne schafften es als weitere Spieler in die Top 4. Ein Schweizer war nicht unter den 30 Nominierten.



Bonmati folgt auf Putellas

Der zum fünften Mal verliehene Ballon d'Or féminin ging erstmals an die Spanierin Aitana Bonmati, die auf dem Weg zum WM-Titel in diesem Sommer als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde, und zudem mit dem FC Barcelona die Champions League gewann. Die 25-Jährige folgte auf ihre Landsfrau und Teamkollegin Alexia Putellas, die in den letzten beiden Jahren den Ballon d'Or gewonnen hatte.



In den Nebenkategorien holten sich der Engländer Jude Bellingham (bester junger Spieler) und der Argentinier Emiliano Martinez (bester Goalie) die Auszeichnungen.



Die Zeremonie der FIFA, die seit 2016 wieder als Konkurrenz zum Ballon d'Or läuft, findet Anfang des nächsten Jahres statt. (cpf/sda)

Bild: keystone