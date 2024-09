in der Kategoriedenin Misano. Martin übernahm in der vierten von 27 Runden die Führung und verteidigte diese bis zur letzten Runde. In dieser griff Bastianini mit einem grenzwertigen Manöver an, sodass Martin die Strecke verlassen musste, um keine Kollision zu riskieren. Dementsprechend aufgebracht war der Spanier.Für den Italiener Bastianini war es der zweite Saisonsieg. Damit half er seinem Landsmann, der auf Rang 3 liegend zu stark pushte und in der siebtletzten Runde. Titelverteidiger Bagnaia war von der Pole-Position aus gestartet und hatte am Samstag das Sprintrennen zu seinen Gunsten entschieden. Aufgrund des Sturzes wuchs deran. Während für Martin der WM-Titel eine Premiere wäre, strebt Bagnaia den «Hattrick» an.Dasin Misano komplettierte der sechsfache MotoGP-Weltmeisteraus Spanien, der die vorangegangenen beiden Rennen gewonnen hatte. Der GP von San Marino zwei Wochen zuvor wurde ebenfalls in Misano ausgetragen. Marquez wurde in der WM-Wertung von Bastianini um einen Punkt auf den 4. Platz verdrängt, der Rückstand auf Martin beträgt 60 Zähler. (nih/sda)