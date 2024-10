The splits it took Patrick Lange to dominate the VinFast IRONMAN World Championship, Kona🌺



An derdominiert der: Ingewinnt er zum dritten Mal nach 2017 und 2018 den Titel. Dabei begann der Marathon-Event für ihn nicht gut: Der 38-Jährige kam beim Schwimmen unter Wasser mit einer Qualle in Berührung. Die Schmerzen steckte er weg.Patrick Lange zeigte schon imstarke Leistungen. Im abschliessenden, den er mit über neun Minuten Rückstand in Angriff nahm und als überlegener Solosieger beendete, startete er seine Lauf-Show, die ihn zurführte. «Das braucht ein paar Wochen, bis das eingesunken ist», so Lange im Ziel, «heute hatte ich den perfekten Tag.»Und es lässt sich getrost behaupten:Vor den drei Triumphen von Lange gewann auch Jan Frodeno dreimal auf Hawaii (2015, 2016, 2019). Insgesamt gewann schon elfmal ein Deutscher auf Hawaii. Und in den letzten 15 Monaten feierten die deutschen Triathleten einen Dreifacherfolg an der WM vor einem Jahr über die halbe Distanz, die Mixed-Staffel holte Olympia-Gold in Paris, und vor einem Monat holte Laura Philipp in Nizza Gold an der Ironman-WM der Frauen.Für den Sieg auf Hawaii kassierte Patrick Lange 125'000 Dollar – dazu wird eine weitere hohe Summe Ende Saison aus dem Bonus-Pool der Ironman-Pro-Series dazukommen. (nih/sda)