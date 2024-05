Der VfB Stuttgart ist zumindest bis Sonntag Tabellenzweiter in der Bundesliga. Die Schwaben gewannen das Freitagsspiel der 33. und vorletzten Runde bei Augsburg 1:0.



Serhou Guirassy, Stuttgarts Torschütze vom Dienst, erzielte in der 48. Minute in seinem 27. Bundesliga-Einsatz der Saison seinen 26. Treffer. Damit rückte die Überraschungsmannschaft der Bundesliga zumindest vorübergehend an Bayern München vorbei auf den 2. Platz. Die unter der Woche in der Champions League auf dramatische Weise an Real Madrid gescheiterten Münchener empfangen am Sonntag Wolfsburg.



Aus helvetischer Sicht verlief die Partie unglücklich. Ruben Vargas, designierter Schweizer EM-Teilnehmer im Sommer in Deutschland, schied nach einer halben Stunde angeschlagen aus. Dafür profitierte beim VfB Stuttgart Leonidas Stergiou ein weiteres Mal von der Verletzung seines Teamkollegen Josha Vagnoman. Der 22-jährige Verteidiger stand zum fünften Mal in Folge in der Startformation des kommenden Champions-League-Teilnehmers. (kat/sda)

Bild: keystone