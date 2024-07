Uruguay gewinnt an der Copa América das Spiel um Platz 3 gegen Kanada 4:3 im Penaltyschiessen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.



Luis Suárez rettete Uruguay mit seinem Tor in der 92. Minute ins Penaltyschiessen. In diesem behielten er und seine Teamkollegen die Nerven. Während aufseiten Kanadas Ismaël Koné und Alphonso Davies vergaben, versenkten aufseiten der Südamerikaner alle Schützen ihre Versuche – der 37-jährige Suárez den letzten.



Rodrigo Bentancur hatte Uruguay bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Kanada drehte die Partie durch Koné (22.) und Jonathan David (80.). Uruguays Trainer Marcelo Bielsa hatte den richtigen Riecher, als er den wirkungslosen Darwin Nuñez in der Pause frühzeitig aus dem Spiel nahm und den alternden Suárez einsetzte.