Absteiger und Leader Sion hat es in der Challenge League mit dem zweiten Unentschieden in Serie verpasst, den Vorsprung auf Verfolger Thun auf vier Punkte auszubauen. Die Berner Oberländer unterlagen am Freitag bei Stade Nyonnais 2:3.



Sion blieb beim 0:0 in Aarau zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft ohne Treffer, was nicht als logisch war, da die Walliser keinen einzigen Schuss auf das Tor der Gastgeber zu Stande brachten. Sions Goalie Timothy Fayulu musste immerhin drei Paraden zeigen. Im zweiten Spiel vom Sonntag setzte sich Bellinzona gegen Baden zu Hause 3:1 durch. (abu/sda)

Bild: watson