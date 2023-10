Für Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder ist die WM in Mexiko zu Ende. Das Schweizer Duo verliert im Sechzehntelfinal gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti in zwei Sätzen.



Die Italienerinnen, die das WM-Turnier als Nummer 10 der Setzliste bestreiten, waren gegen Vergé-Dépré/Mäder (13) leicht favorisiert. Nachdem die Bernerin und die Zürcherin die Gruppenphase jedoch ungeschlagen überstanden hatten, hatten die Schweizerinnen sich durchaus Chancen ausgerechnet.



Nach dem umkämpften ersten Satz (20:22) konnten die Europameisterinnen von 2020 und Olympia-Bronzemedaillengewinnerinnen von Tokio jedoch nicht mehr ganz mithalten und mussten sich auch im zweiten Umgang geschlagen geben (15:21).



Damit verpassen es Vergé-Dépré/Mäder ihre starke Performance der letztjährigen WM in Rom, als sie bis auf Rang 4 vorstiessen und eine Medaille nur knapp verpassten, zu wiederholen.



Mit Anouks Schwester Zoé, die an der Seite von Esmée Böbner spielt, sowie dem nominell besten Schweizer Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli sind an der WM in Mexiko noch zwei Schweizer Teams vertreten. Beide sind in ihren Sechzehntelfinals in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz. (sda)

Bild: keystone