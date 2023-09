Viktorija Golubic verliert gegen Rebeka Masarova in drei Sätzen und verpasst beim Turnier in Guangzhou den Einzug in die Viertelfinals. Die Schweizerin vergibt fünf Matchbälle. Es ist eine ärgerliche Niederlage für die Zürcherin, die vor knapp zwei Wochen beim ITF-Turnier in Tokio ihre gute Form hatte unter Beweis stellen können, die sie nun auch in China durch die Qualifikation und in die 2. Runde trug.



Damit hat Golubic die Chance verpasst, zum zweiten Mal in den letzten zwölf Monaten nach Nottingham im Juni in die Viertelfinals eines WTA-Turniers einzuziehen. (abu/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp