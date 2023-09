Nach Viktorija Golubic scheidet am WTA-250-Turnier im japanischen Osaka auch Jil Teichmann in der 1. Runde aus. Die in der Weltrangliste auf Platz 138 abgerutschte Schweizerin unterlag der als Nummer 3 gesetzten Chinesin Wang Xinyu (WTA 39) in zwei Stunden 6:7 (3:7), 3:6.



Teichmann musste sich insbesondere über den Verlust des ersten Satzes ärgern. In diesem schlug sie beim Stand von 5:3 zum Satzgewinn auf und wehrte ihre Gegnerin beim Stand von 6:5 einen Satzball ab. Ins Gewicht fielen auch die acht Doppelfehler, die ihr in der Partie unterliefen. Zudem fand Teichmann gegen Wangs zweiten Aufschlag kein valables Rezept.



Für die 26-Jährige, die vor einem Jahr am Vorstoss in die Top 20 kratzte und im vor fünf Monaten im WTA-Ranking noch an 30. Stelle geführt wurde, geht die Formsuche damit weiter. Seit dem Achtelfinal-Aus in Lausanne Ende Juli setzte es lauter Niederlagen ab. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp