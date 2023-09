Max Verstappen meldet sich nach seinem Ausrutscher in Singapur eindrücklich zurück. Der Weltmeister im Red Bull sichert sich für den Grand Prix von Japan überlegen die Pole-Position.



Max Verstappen und Red Bull haben nach dem durchwachsenen Wochenende in Singapur schnell wieder zu alter Dominanz zurückgefunden. Nach drei Bestzeiten in den Trainings war der Niederländer auch im Qualifying in Suzuka eine Klasse für sich. Über eine halbe Sekunde betrug sein Vorsprung auf den Zweitschnellsten, den Australier Oscar Piastri. Der 22-jährige Formel-1-Neuling wird im aufstrebenden Team McLaren zum ersten Mal in der Frontreihe Aufstellung nehmen. Dahinter folgen sein Teamkollege Lando Norris und Charles Leclerc im Ferrari.



Für Verstappen war es die neunte Pole-Position der Saison und die 29. insgesamt, womit er weiter auf dem besten Weg zu seinem dritten aufeinanderfolgenden WM-Titel ist. Diesen kann der zwölffache Saisonsieger frühestens in zwei Wochen in Katar klar machen. In Japan, auf der Heimstrecke von Motorenpartner Honda, will Verstappen zurückschlagen, nachdem er zuletzt auf dem Stadtkurs in Singapur nicht über den 5. Platz hinausgekommen war.



Zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Perez, der als Fünfter unmittelbar vor dem für Ferrari fahrenden Singapur-Sieger Carlos Sainz ins 16. Saisonrennen starten wird, steht Verstappen mit Red Bull bereits sieben Grands Prix vor Saisonschluss vor dem neuerlichen Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Das Duo muss am Sonntag mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes, gleichzeitig dürfen Verstappen/Perez nicht mehr als 24 Zähler auf Ferrari einbüssen. (sda)

