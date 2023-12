Der, das, verpflichtet in der Winterpause einen neuen Trainer.soll den Klub vor dem Abstieg in die Promotion League bewahren. Der Deutsche, der am Samstag seinen 39. Geburtstag feiert, war zuletzt im Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg engagiert. Dort machte er auch Bekanntschaft mit Admir Mehmedi, der seit Anfang Dezember Sportchef des FCS ist.Wimmer ersetzt André «Bigi» Meier, der im Sommer zum Trainer der Schaffhauser ernannt wurde, in 17 Spielen aber nur zwei Siege feiern konnte. (abu/sda)