(31), Fussball-Weltmeister mit Frankreich 2018, erklärt den sofortigen Rücktritt. Der Verteidiger gab das Ende seiner Karriere auf seinem Instagram-Account bekannt. «Ich bin tausend Mal gefallen und immer wieder aufgestanden, aber jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören und die Fussballschuhe nach meinem letzten Spiel, in dem ich eine Trophäe in Wembley gewonnen habe, an den Nagel zu hängen», so Raphael Varane.Varane gewann im Frühling im Wembley-Stadion den englischen Cup mit Manchester United. Im Sommer wechselte er nach Italien zu Como. Für Como stand er bloss noch während 23 Minuten in einer Cup-Partie im Einsatz. (abu/sda)