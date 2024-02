Der Franzose Cyprien Sarrazin wird nach einem Sturz im Training die beiden Weltcuprennen in Kvitfjell verpassen. Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.Der vierfache Saisonsieger Sarrazin zog sich laut Angaben des französischen Skiverbandes eine «traumatische Verletzung an der linken Wade» zu. Der 29-Jährige belegt sowohl im Gesamtklassement als auch in der Abfahrtswertung den 2. Platz hinter Marco Odermatt.



Der Nidwaldner könnte bereits am Samstag mit einem Sieg die kleine Kristallkugel holen. Er weist zwei Abfahrten vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf Sarrazin auf. In der Abfahrt im Olympiaort von 1994 kam Odermatt allerdings noch nie über den 13. Platz hinaus.Auf der äusserst weichen Piste fand am Freitag nur ein sehr verkürztes Training mit rund 50 Sekunden Fahrzeit statt. Dennoch gab zwei gravierende Stürze mit Verletzungsfolgen - nebst Sarrazin traf es den Einheimischen Adrian Sejersted. (kat/sda)

Bild: keystone