Es war jeden Tag ein grosses Ärgernis, nun hat es erstmals Konsequenzen. In Paris-Bercy, einem der neun grössten Turniere der ATP, wurden jeden Tag sechs Partien auf dem Hauptplatz angesetzt – mit den zu erwartenden Folgen. Wer den letzten Match des Tages bekam, spielte bis weit nach Mitternacht.



Besonders übel traf es am Mittwochabend den Weltranglisten-Vierten Jannik Sinner. Der formstarke Italiener, der in den letzten Monaten in Toronto, Peking und Wien gewann, begann seine Partie gegen Mackenzie McDonald um halb ein Uhr und beendete sie über zwei Stunden später. Der French-Open-Finalist Casper Ruud machte seinem Unmut auf X (vormals Twitter) Luft: «Bravo ATP Tour. Was für ein Witz», schrieb er.



Bereits am folgenden Tag um 17 Uhr hätte Sinner zu seinem Achtelfinal gegen Alex de Minaur antreten müssen. Er verzichtete und erklärte sein Forfait mit «Müdigkeit». (nih/sda)

Bild: keystone