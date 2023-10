Die ZSC Lions müssen am Freitag im Auswärtsspiel in Pruntrut gegen Ajoie ohne Denis Malgin auskommen. Der Stürmer wurde für ein Spiel gesperrt und mit 3000 Franken gebüsst. Malgin war am Samstag beim Gastspiel der Zürcher in Ambri von hinten in einen Linesman gefahren, was als «Vergehen an einem Schiedsrichter» geahndet wurde. (nih/sda)

Bild: keystone