Nach vier WM-Titeln in Serie gewinnen die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni an der WM im kanadischen Sydney Silber. Sie verlieren den Final gegen Kanada um Skip Rachel Homan 5:7.



Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau verlangten den renommierten Gegnerinnen, den Führenden in der Weltrangliste, alles ab. Als Gewinnerinnen der Round Robin stiegen die Kanadierinnen mit dem Vorteil des letzten Steins in den Final. Die Schweizerinnen brachten ebendiesen Vorteil mit dem 3. End auf ihre Seite. Sie behielten das Kommando bis zum 8. End. Danach allerdings glückte den Kanadierinnen das entscheidende Dreierhaus zum 7:5. Rachel Homan konnte sich ausgelassen über ihren zweiten WM-Titel nach jenem von 2017 freuen.



Die Schweizerinnen spielten sich mit einer gewissen Leichtigkeit in den Final des WM-Turniers in der kanadischen Provinz Nova Scotia. In der statistischen Wertung der zwölf Round-Robin-Spiele waren sie noch vor Kanada mit der herausragenden Quote von 89,2 Prozent an geglückten Steinen die Besten. Auch auf den einzelnen Positionen konnten sie mehr als nur überzeugen. Carole Howald war die beste Nummer 1. Selina Witschonke erspielte bei ihrem WM-Debüt den drittbesten Wert auf der zweiten Position. Auf den Positionen 3 und 4 wurden Silvana Tirinzoni und Sara McManus je nur von einer anderen Spielerin übertroffen. Rachel Homan war nur gerade 0,2 Prozentpunkte besser als Pätz. Nimmt man die Werte in den Halbfinals dazu, war Pätz die Beste.

(con/sda)

Bild: keystone