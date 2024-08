Kein Losglück für die Young Boys: Der Schweizer Meister trifft in den Playoffs der Champions League auf den türkischen Champion Galatasaray Istanbul. Am 20. oder 21. August spielt YB zuerst daheim, in der Woche darauf in Istanbul.



Galatasaray feierte in den letzten beiden Saisons die Meistertitel 23 und 24. In der Champions League schafften es die Türken im vergangenen Jahr in einer Gruppe mit Kopenhagen, Manchester United und Bayern München als Dritter in die Europa League. Die Berner haben in der Meisterschaft hingegen in vier Spielen erst einen Punkt geholt.



Die Mannschaft ist mit einigen bekannten Spielern besetzt, etwa mit dem uruguayischen Goalie Fernando Muslera, dem marokkanischen Mittelfeldspieler Hakim Ziyech oder mit den Stürmern Mauro Icardi und Dries Mertens.



Setzt sich YB im Duell gegen Galatasaray durch, steht es in der erstmals durchgeführten Ligaphase der Champions League. Ansonsten muss sich das Team von Trainer Patrick Rahmen mit der Ligaphase der Europa League zufriedengeben. (nih/sda)

