Die drei Verteidiger Dario Trutmann, Yannick Weber und Mikko Lehtonen verlängerten allesamt ihre Verträge bei den ZSC Lions bis in den Frühling 2026. Der Innerschweizer Trutmann hat nun die fünfte Saison mit den Zürichern in Angriff genommen, der langjährige NHL-Spieler Weber kehrte vor zwei Jahren aus Nordamerika zurück, und Finnlands Olympiasieger und Weltmeister Lehtonen zog im Mai 2022 in die Schweiz. «Wir hatten letztes Jahr die beste Defensive und auch in der laufenden Saison haben wir bislang am wenigsten Gegentore erhalten. Deshalb bauen wir auf Bewährtes», begründete Sportchef Sven Leuenberger die Vertragsverlängerungen um je zwei Jahre. (kat/sda)

Bild: keystone