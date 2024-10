Die UEFA will für die weitere Förderung des Fussballs der Frauen viel Geld aufwenden. Der Sechs-Jahres-Plan sieht die Investition von einer Milliarde Euro vor, um «die Basis- und Entwicklungsprojekte der Nationalverbände zu unterstützen und unsere Wettbewerbe zu transformieren».



Das Engagement ist Teil der neuen Strategie der UEFA zur Förderung des Frauen-Fussballs. Die Gelder fliessen in Vereine, Nationalteams und Wettbewerbe im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich. Das Ziel sind 5000 Profifussballerinnen und sechs professionelle Ligen in Europa bis 2030. In den vergangenen Jahren stiegen die Einnahmen im und das Interesse am Fussball der Frauen erheblich. Die WM 2023 in Australien und Neuseeland brachte etwa mehr als 570 Millionen Dollar ein.



UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kündigte an, dass die neue Strategie mit dem Namen «Unstoppable» die Grundlage schaffen werde, das volle Potenzial des Fussballs der Frauen zu erschliessen. «Unser Engagement für dieses Thema ist so stark wie eh und je. Unsere Mission ist einfach. Wir wollen dem Frauen-Fussball zu einem prominenten Platz in der europäischen Sportgemeinschaft verhelfen.» (nih/sda)